شكرا لقرائتكم تقارير.. يوفنتوس يرصد 80 مليون يورو لإستعادة بوجبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادى يوفنتوس الإيطالى يهدف ستعادة نجمه السابق بول بوجبا من مانشستر يونايتد فى الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن إدارة البيانكونيرى رصدت 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع بوجيا عقب نهاية الموسم الحالى، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن اليونايند بعد أزماته الأأخيرة مع المدير الفنى جوزيه مورينيو، وابتعاده عن التشكيل الأساسى للفريق.

وكان بوجبا قد انضم لليونايتد عام 2016 قادما من يوفنتوس فى صفقة قياسية بلغت حينها 89 مليون استرلينى.



بوجبا مع يوفنتوس

بول بوجبا