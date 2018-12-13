شكرا لقرائتكم رسميا.. جنوب إفريقيا تنافس مصر على تنظيم كأس الأمم 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح المتحدث باسم اتحاد كرة القدم في جنوب افريقيا دومينيك تشيمهافي الخميس لوكالة فرانس برس أن بلاده تقدمت رسميا بطلب استضافة كأس الامم الافريقية 2019 التي كانت مقررة في الكاميرون.

وردا على أسئلة فرانس برس، قال تشيمهافي "قدمنا الوثائق المطلوبة، وألآمر متروك للاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرار" بشأن الدولة التي ستنظم نسخة 2019.

وأصبحت جنوب افريقي الدولة الثانية بعد مصر التي تتقدم بطلب استضافة، علما بأن بلاب الترشح سيغلق غدا الجمعة عند الساعة 22,00 بتوقيت غرينيتش، على أن تكشف هوية الدولة المنتظمة في التاسع من يناير.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق اليوم أنه تقدم رسميا بطلب استضافة غداة انسحاب المغرب من السباق بعد أن رشحته تقارير صحافية لتنظيم تالبطولة لأول مرة منذ 1988.

وكان الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) أعلن في 30 نوفمبر سحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة الى الوضع الأمني المضطرب في بعض أرجائها.

وعبرت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي عن "رغبتها" في تنظيم كأس الأمم للمرة الثانية منذ ست سنوات ، لكنها لم تصل إلى حد التقدم بطلب رسمي لاستضافة البطولة. وإذا ما تم اختيارها فستكون المرة الثالثة التي تستبدل فيها بلدًا آخر بعد نسختي 1996 (بدلا من كينيا بعدما امتنعت الأخيرة عن ذلك بسبب صعوبات مالية) و2013 (بدلا من ليبيا).

وتعد جنوب إفريقيا من أكثر دول القارة تطورا على صعيد البنى التحتية الخاصة باستضافة بطولات مهمة في كرة القدم، لاسيما بعدما أصبحت في 2010 الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تنظم كأس العالم،