شكرا لقرائتكم 215 يوماً والاتحاد لا يعرف طعم الانتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يعرف الاتحاديون طعم الانتصار منذ مايو الماضي عندما تغلبوا على الفيصلي في نهائي كأس الملك، واليوم باتوا مطالبين بالفوز على الباطن في ذات الملعب الذي نقلهم إلى المباراة النهائية تلك لإنهاء 215 يوماً دون تحقيق أي انتصار.
الاتحاد زار حفر الباطن 4 مرات، مرتين في الدوري ومرة في كأس ولي العهد والأخيرة في كأس الملك، فاز في جميع المناسبات، لكنه اليوم يقبع في الترتيب الأخير لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويتفوق عليه الباطن بـ8 نقاط، قد تزيد إذا استطاع "السماوي" استغلال فورته التي انطلقت تحت قيادة يوسف الغدير.
لعب الاتحاديون 6 مباريات مع بيليتش، خرجوا منها بخمس خسائر وتعادل واحد، وسجلوا في جميع المباريات مع المدرب الكرواتي.
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