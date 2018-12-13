شكرا لقرائتكم هاسي: سأهاجم النصر بالمرتدات.. والهلال اقترب من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيسنيك هاسي، مدرب نادي الرائد، أن فريق النصر قدم مباراة مميزة ضد الهلال في الجولة الأخيرة، وأنه يمتلك نوعية عالية من اللاعبين، ويجب على فريقه التركيز في مباراة يوم الجمعة خاصة على المستوى الدفاعي.

ويحل الرائد ضيفا على النصر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويشار إلى أن الفريق يتواجد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة من 11 مباراة.

وقال هاسي في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: نأمل أن لا يقدم لاعبي النصر المميزين أفضل ما لديهم، هناك أسماء لامعة مثل أحمد موسى وأمرابط وجوليانو، الذين بإمكانهم تغيير مجرى المباراة في أي لحظة، ودرسنا الخصم جيدا، ولن نلعب بشكل دفاعي سنهاجم وسنعتمد على المرتدات أيضا.

وواصل: نحقق نتائج إيجابية خارج أرضنا، لأننا لعبنا 4 مباريات على ملعبنا أمام أندية قوية مثل الهلال والأهلي والشباب، وخسرنا أمام الفتح بسبب سوء الأداء.

ورشح مدرب الرائد فريق الهلال لتحقيق لقب الدوري اذ استمر على ذات المستوى الذي قدمه في الجولات الماضية، وذكر: تفاجأت من قوة المنافسة في الدوري، وربما تحدث بعض المفاجآت بخصوص المنافسة على اللقب، لكنه لن يخرج من الهلال الذي يعد أفضل فريق والمرشح الأبرز، وأيضا من الممكن أن ينافس الأهلي الذي خسر بعض النقاط، بجانب النصر الذي يمتلك لاعبين أصحاب جودة عالية.