شكرا لقرائتكم سانتوس يعيد سامباولي إلى التدريب بعد إخفاق المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن سانتوس المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، يوم الخميس، أن خورخي سامباولي المدرب السابق لمنتخبي تشيلي والأرجنتين سيعود لتدريب الأندية بتوليه مسؤولية الفريق العام المقبل.

وأضاف النادي في بيان مقتضب: وقع سانتوس وخورخي سامباولي على اتفاق لتولي تدريب الفريق في 2019، مضيفا أن بعض التفاصيل لم يتم حسمها بعد.

وأعاد الاتفاق سامباولي لعالم التدريب بعد أن كانت آخر مهمة له هي تولي تدريب منتخب الأرجنتين، وترك المدرب البالغ من العمر 58 عاما المنصب عقب مسيرة سيئة في كأس العالم 2018، حيث فازت الأرجنتين في مباراة واحدة وخرجت من دور 16.

وكان أكبر إنجاز لسامباولي في مسيرته التدريبية هو قيادة تشيلي لأول ألقابها على الإطلاق في كأس كوبا أميركا في 2015، وعمل سامباولي مع أندية في بيرو والإكوادور وتشيلي وأسبانيا حيث تولى تدريب إشبيلية.