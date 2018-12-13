شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز اليوم الخميس 13 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر الخليج 365 جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد أنتهاء مباريات اليوم الخميس 13 / 12 / 2018 بعد إقامة مباراة واحدة بين فريقى طلائع الجيش ومصر المقاصة فى ختام الجولة الـ17 من بطولة الدورى الممتاز . فيديو ..طلائع الجيش يفوز على المقاصة بهدف سامى فاز فريق طلائع الجيش على نظيرة مصر المقاصة بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز . ويحتل حسام سلامة " باولو " مهاجم فريق الداخلية صدارة جدول هدافين بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 أهداف وياتى محمود علاء مدافع فريق الزمالك بالمركز الثانى بنفس عدد الاهداف ثم ياتى محمود عبدالمنعم " كهربا " بالمركز الثالث برصيد 7 أهداف . ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة 26 نقطة .

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