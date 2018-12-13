شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يحصل على كأس أفضل رباع عربى.. وسارة سمير أحسن لاعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد إيهاب لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، على كأس أفضل رباع عربى للعام الثانى على التوالى فى ختام البطولة العربية والتضامن، التى اختتمت اليوم بإستاد القاهرة .
كما حصلت الرباعة سارة سمير على كأس أفضل لاعبة و تسلمت الكأس .
يذكر أن إيهاب حصل فى البطولة على 6 ميداليات ذهب على صعيد منافساتى العرب و التضامن، بينما حصلت سارة سمير على 9 ميداليات بواقع 6 للكبار و 3 فى منافسات 20 سنة .
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