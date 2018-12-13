7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تقدم اتحاد الكرة بطلب رسمى للكاف باستضافة أمم افريقيا 2019 رسميا.. اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019 أرسل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، خطابا رسميا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تنظيم واستضافة بطولة أمم افريقيا 2019. ننشر مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 بالدورى أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز ، إضافة إلى مواعيد الجولتين 19 ، 20 من المسابقة

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