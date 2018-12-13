شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بتروسبورت يستضيف مباراة الزمالك والقطن بـ 6 آلاف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر بشكل رسمى إقامة مباراة الزمالك والقطن التشادى، على ملعب بتروسبورت، بحضور 6 آلاف مشجع، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

شهدت الساعات الماضية أزمة بعد رفض القطن التشادى نقل المباراة إلى برج العرب وإخطار الاتحاد الافريقى بذلك الذى بدوره أخطر الزمالك بالأمر ليقوم مسئولى اتحاد الكرة ببحث المسألة.

من جانبه أكد النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الأمن وافق رسميا علي اقامة مباراة الزمالك والقطن التشادي على استضافة بتروسبورت للمواجهة حيث توجه هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة بالشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير الرياضة و اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخليه للأمن، محمود منصور مدير أمن القاهرة، وقيادات الامن الوطني علي أنهاء ازمة ملعب مباراة الزمالك، متابعا انه تقرر حضور ستة الاف مشجع لمباراة الزمالك والقطن