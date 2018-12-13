شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 13/12/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة جيما الأثيوبي غداً فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا.

الخطيب يرفض التسرّع في ملف المدرب الأجنبي والحصر بين اسمين

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التسّرع في حسم ملف المدرب الأجنبي الجديد للفريق، مشددا على أنه يدرس هذا الأمر بعناية فائقة ، مؤكداً أن كثير من الأخبار التى يتم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد خلال جلسته مع أعضاء بمجلس الإدارة أنه يُفاضل حالياً بين مدربين أثنين لا ثالث لهما سيتم أختيار أحدهما في غضون الأيام القليلة المقبلة، وكشف مصدر في الأهلي عن أن الإنجليزي ستيف بروس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب الاهلي أبتعد عن الصورة بنسبة كبيرة بسبب تحفظات أهلاوية على طريقته الدفاعية وعدم قدرته على اللعب تحت ضغوط الجماهير والإعلام.

الأهلى يدرس إعارة الأنجولى جيرالدو بعد ضمه.. اعرف السبب

يدرس مسئولو الأهلى إعارة الأنجولى جيرالد ودا كوستا مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولى، حال نجاح مفاوضات ضمه التى يقودها عدلى القيعى مستشار مجلس الإدارة فى ملف الصفقات.

ويأتى التفكير فى إعارة جيرالدو نظراً لتعذر قيده فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد مشاركته مع فريقه فى النسخة الحالية قبل توديعه للبطولة.

الأهلى ينعى نجمه السابق فاروق الضظوى

نعي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وفاة نجمه السابق فاروق الضظوي والذي وافته المنية اليوم الخميس.ونعت الصفحة الرسمية للأهلي على تويتر باسم الخطيب ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية فقيد الأهلي ومنتخب مصر السابق.

الأهلى يطرح جزءًا من تذاكر مواجهة جيما فى الإسكندرية

طرح مسئولو الأهلى جزءًا من تذاكر مباراة جيما الإثيوبى فى الإسكندرية قبل مواجهة الفريقين المقرر مساء غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر حضور 10 آلاف مشجع من أنصار الأهلى لمواجهة جيما الإثيوبي، بعد رفض الأمن طلب الإدارة الحمراء الخاص بحضور 30 ألف مشجع.

بعثة «جيما الإثيوبي» تصل القاهرة فجر غدٍ الجمعة

أجرى سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اتصالًا مع السفارة المصرية في إثيوبيا، للاستفسار عن موعد وصول بعثة فريق جيما ابا جيفار، الذي يلتقي الأهلي في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة إفريقيا.

وتواصل عدلي مع جورج عازر، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بإثيوبيا، وأفاد بأن فريق جيما ابا جيفار حصل على تأشيرات الدخول لمصر، أمس، وتم إنهاء الإجراءات في أقصى سرعة ممكنة، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الإثيوبي إلى القاهرة فجر غدٍ، الجمعة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في السادسة من مساء نفس اليوم.