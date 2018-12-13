شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة تذكرة مواجهة الزمالك أمام القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مسئولو الزمالك، جزءً من تذاكر مواجهة القطن التشادى، منذ قليل بعد السماح للجمهور الذى تواجد داخل مقر النادى بالدخول، استعدادا لمؤازرتهم للفريق الأبيض فى مباراة ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية التى ستقام بعد غد السبت.

وكان نادى الزمالك قد أعلن عبر موقعه الرسمى بشكل نهائى طرح التذاكر الخاصة بمباراة القطن التشادى، بداية من الثامنة صباح الجمعة وتمتد عمليات البيع 4 ساعات حيث سيتم غلق باب بيع التذاكر فى الثانية عشر من ظهر الغد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للتذكرة التى وزعها مسئولى الزمالك منذ قليل على أن تطرح باقى التذاكر فى الموعد النهائى المحدد صباح الغد والمدون عليها ملعب برج العرب، حيث أوضح مسئولى النادى إنه بعد رفض المنافس نقل المباراة إلى الإسكندرية ما سيؤدى إلى خوضها على ملعب بتروسبورت حتى اللحظة الجارية على أن يسمح للجمهور بالدخول بتلك التذاكر فى أى ملعب.

تذاكر مباراة الزمالك والقطن