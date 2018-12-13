شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميا اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019 رسميا.. اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019 وزير الرياضة : نقوم بإجراءات الترشح لاستضافة أمم إفريقيا.. فيديو وصور اتحاد الكرة يُرسل للكاف غدا "التعهد الحكومى" لإستضافة أمم افريقيا 2019 8 ملاعب تستضيف امم افريقيا 2019 بمصر اتحاد الكرة: يستحيل إلغاء الدورى حال استضافة أمم أفريقيا فيديو ..طلائع الجيش يفوز على المقاصة بهدف سامى ننشر مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 بالدورى بعثة «جيما الإثيوبي» تصل القاهرة فجر غدٍ الجمعة أيمن حفنى خارج قائمة الزمالك أمام القطن التشادى وضم 21 لاعبا الأهلي يركز علي العرضيات ويتدرب علي ضربات الجزاء قبل مواجهة جيما الاثيوبي الإسماعيلى يستكشف القطن الكاميرونى بطريقتين

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