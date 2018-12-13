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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 12 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 13 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

 

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميا اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019

رسميا.. اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019

 

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وزير الرياضة : نقوم بإجراءات الترشح لاستضافة أمم إفريقيا.. فيديو وصور

 

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اتحاد الكرة يُرسل للكاف غدا "التعهد الحكومى" لإستضافة أمم افريقيا 2019

 

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8 ملاعب تستضيف امم افريقيا 2019 بمصر

 

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اتحاد الكرة: يستحيل إلغاء الدورى حال استضافة أمم أفريقيا

 

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فيديو ..طلائع الجيش يفوز على المقاصة بهدف سامى

 

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ننشر مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 بالدورى

 

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بعثة «جيما الإثيوبي» تصل القاهرة فجر غدٍ الجمعة

 

 

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أيمن حفنى خارج قائمة الزمالك أمام القطن التشادى وضم 21 لاعبا

 

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الأهلي يركز علي العرضيات ويتدرب علي ضربات الجزاء قبل مواجهة جيما الاثيوبي

 

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الإسماعيلى يستكشف القطن الكاميرونى بطريقتين

 

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