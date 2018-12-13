شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر من سبورتنج بنصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سلة الأهلى رجال بقيادة طارق خيرى من نظيره سبورتنج بنتيجة 106 / 104 فى منافسات ذهاب نصف نهائي دوري مرتبط السلة . وقد تم اللجوء إلى وقتين إضافيين لحسم الفائز فى المباراة بعد التعادل في الوقت الأصلى. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان غدا فى مباراة العودة لتحديد المراكز من الاول إلى الرابع حيث يلتقى الآن الجزيرة و الاتحاد فى منافسات نفس الدور.

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