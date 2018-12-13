شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ الاستعداد للقطن الكاميروني بدون مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الإسماعيلى الاستعداد لملاقاة القطن الكاميرونى الأحد المقبل ، فى إطار جولة الذهاب لدور الــ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا، بدون مدير فني عقب رحيل البرازيلي يوسف فييرا بعد خروج الفريق من البطولة العربية عقب الخسارة من الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وحرص باقي أعضاء الجهاز الفنى على عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين حيث تمت مطالبتهم بالتركيز في المباراة ومصالحة الجماهير على حساب بطل الكاميرون بعد توديع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

خاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بالجرى حول الملعب سعيا لاستعادة جاهزيتهم فى ظل ضيق الوقت بين المباريات بينما أدى البدلاء والمستبعدين تدريبات بدنية قوية تحت اشراف البرازيلى كارلوس هينريكى مخطط الأحمال.

شمل المران على تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة تحت ضغط سعيا للوقوف على قدرات كل لاعبى فى التصرف بالكرة تحت الضغط.

واختتم المران بتقسيمة حماسية وسط تألق لمعظم اللاعبين سعيا لنيل ثقة الجهاز الفنى فى حصد مقعد بالتشكيل الأساسى فى المباراة المقبلة.