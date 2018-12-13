كتب- مصطفى علي:
أكد رئيس "الزمالك"، تقديره للصحافة والصحفيين ومجلس النقابة ونقيب الصحفيين، اليوم الخميس، مشيرًا إلى دعمه الكامل للزملاء أعضاء النادي وحل جميع المشاكل والخلافات السابقة في إطار من الثقة المتبادلة بين نقابة الصحفيين ونادي الزمالك والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مع نقيب الصحفيين من قبل.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الزمالك إلى مقر نقابة الصحفيين يرافقه المستشار أحمد جلال، نائب رئيس النادي وبحضور إيهاب الخولي ومحمد الحسيني، عضوي مجلس النواب.
حضر الاجتماع من مجلس النقابة الزملاء: جمال عبدالرحيم، وحسين...
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يؤكد حل جميع مشاكله مع "الصحفيين" ويدعوهم لزيارة النادي غدًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .