رئيس الزمالك يؤكد حل جميع مشاكله مع "الصحفيين" ويدعوهم لزيارة النادي غدًا

كتب- مصطفى علي:

أكد رئيس "الزمالك"، تقديره للصحافة والصحفيين ومجلس النقابة ونقيب الصحفيين، اليوم الخميس، مشيرًا إلى دعمه الكامل للزملاء أعضاء النادي وحل جميع المشاكل والخلافات السابقة في إطار من الثقة المتبادلة بين نقابة الصحفيين ونادي الزمالك والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مع نقيب الصحفيين من قبل.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الزمالك إلى مقر نقابة الصحفيين يرافقه المستشار أحمد جلال، نائب رئيس النادي وبحضور إيهاب الخولي ومحمد الحسيني، عضوي مجلس النواب.

حضر الاجتماع من مجلس النقابة الزملاء: جمال عبدالرحيم، وحسين...