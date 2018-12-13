الزمالك: لم يتم تحديد ملعب مباراة القطن.. وبيع التذاكر صباح الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي الزمالك أنه لم يعرف حتى مساء اليوم الخميس ملعب مباراته أمام القطن التشادي في الكونفيدرالية الإفريقية موضحًا أنه سيبيع تذاكر المباراة صباح الجمعة.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن إدارة النادي ستقوم غدًا الجمعة ببيع تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى، فى اياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية السبت المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا فى النادى، وسيتم غلق الابواب بعدها.

وتابع: "تم بيع عدد من التذاكر اليوم للجماهير التى كانت متواجدة داخل النادي، على ان يتم استكمال بيع بقية التذاكر غدا الجمعه من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرا ظهرا."

اختار الزمالك في بداية الأمر لعب المباراة على استاد بتروسبورت، قبل يتم اتخاذ قرار بنقل المباراة لبرج العرب قبل أيام قليلة الأمر الذي دفع نادي القطن التشادي للرفض نتيجة لاتخاذ القرار بعد انتهاء المدة القانونية المسموح بها، وهي 10 أيام قبل موعد المباراة.

طبع الزمالك تذاكر المباراة وحصل على الأختام الأمنية من الأسكندرية، وهو ما يعني ضرورة وجود اختام أمن القاهرة في حالة اقامتها على استاد بتروسبورت.