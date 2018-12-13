رسمياً.. "أمبرو" تعلن تعاقدها مع الأهلي لثلاثة مواسم ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلنت شركة أمبرو الإنجليزية للملابس الرياضية تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، لتبدأ في تصميم وإنتاج ملابس الفريق الأحمر بداية من شهر يناير المقبل. وعبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أعلنت شركة أمبرو عن التعاقد مع النادي الأهلي، ونشرت شعار البطل التاريخي للقارة السمراء مقترناً بشعار الشركة. وعرفت شركة أمبرو متابعيها بالنادي الأهلي، وأشارت إلى أنه نادي القرن في إفريقيا، كما أنه فاز بدوري الأبطال 8 مرات، والنادي الذي حصد 20 لقباً قارياً.

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