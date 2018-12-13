أبو ريدة يجتمع بمنتخب الكرة الشاطئية ويطالبهم بالوصول للأولمبياد

كتب - كريم عبد المحسن

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع لاعبي منتخب الشاطئية والجهاز الفني، للحديث معهم قبل لقاء المغرب غدا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في شرم الشيخ بمصر.

وطالب أبو ريدة لاعبي المنتخب بضرورة نسيان الإخفاق في الوصول إلى كأس العالم، بعد الخسارة أمام نيجيريا في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت أمس الأربعاء.

وشدد رئيس اتحاد الكرة على اللاعبين،

باللعب بكل قوة وحماس في لقاء الغد، من أجل إسعاد أنفسهم وحصد المركز الثالث، ومحاولة تدارك وتصحيح العوامل التي أدت إلى عدم المشاركة في كأس العاام ٢٠١٩ ببارجواي.

أبو ريدة أبدى رضاه عن الأداء الرجولي للاعبين في البطولة، وإحساسهم بالمسئولية تجاه أنفسهم واللعبة، مشيدا بتقدمهم في الترتيب العالمي من الرابع والسبعين إلى الخامس عشر في وقت وجيز.

طلب رئيس اتحاد الكرة من اللاعبين العمل من الأن على الوصول إلى الأولمبياد، واحتلال المركز الأول في التصفيات التي ستقام في شهر أبريل المقبل، لتكون خير تعويض عن عن عدم التأهل لكأس العالم المقبل.

وتوجه اللاعبون بالشكر إلى أبو ريدة بشكل خاص، على توفير كافة سبل الدعم قبل البطولة، وأشادوا خلال الجلسة بدور الجبلاية في دعم ومساندة المنتخب، بتلبية كافة طلباتهم، وتعهدوا ببذل كل ما في وسعهم لتحقيق هدف الوصول للأولمبياد.

حضر الجلسة خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب، ومعهما محمد أبو الوفا ودينا الرفاعي عضوا المجلس.

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