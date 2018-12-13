شاهد.. تشيلسي يتعادل مع مول فيدي في الدوري الأوربي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة تشيلسي ومول فيدي بهدفين لمثلهم في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد سوستوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
افتتح تشيلسي التسجيل في المباراةعن طريق اللاعب ويليان بورخيس دا سيلفا في الدقيقة 30 ثم تعادل مول فيدي بهدف سجله ايثان امباديو عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني سجل لويك نيغو الهدف الثاني للفريق المجري قبل أن ينجح البلوز في خطف هدف التعادل بالدقيقة 75 عن طريق اللاعب اوليفيه جيرو لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في صدارة المجموعة وارتفع رصيد مول فيدي إلى 7 نقاط ويغادر البطولة.
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