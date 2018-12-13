تشيلسي يرفض الهزيمة في المجر

رفض تشيلسي السقوط أمام مضيفه، مول فيدي المجري، في ختام دور المجموعات للدوري الأوروبي، اليوم الخميس، حيث تعادل معه (2-2)، رغم حسم البلوز تأهلهم إلى الدور التالي، في وقت سابق.



وتقدم تشيلسي أولا بهدف لويليان، في الدقيقة 30، قبل أن يسجل مول فيدي هدفين، عن طريق لاعب تشيلسي إيثان أمباديو (ق32 بالخطأ في مرمى فريقه)، ولويك نيجو (56).



لكن البديل أوليفييه جيرو، أحرز التعادل للفريق الإنجليزي، في الدقيقة 75.



وبذلك، أصبح رصيد البلوز 16 نقطة، في صدارة المجموعة، أما فيدي فودع المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، مقابل 9 لباتي بوريسوف البيلاروسي، الذي حل ثانيا.



وأشرك مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، تشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين، اليوم، معتمدا على طريقة اللعب (4-3-3).

وحضر الحارس الأرجنتيني، ويلي كاباييرو، بينما تكون الرباعي الدفاعي من، دافيد زاباكوستا، وأندرياس كريستينسن، وإيثان أمباديو، وإيميرسون.



وتواجد في خط الوسط، روس باركلي وسيسك فابريجاس وروبن لوفتوس-تشيك، خلف ثلاثي الهجوم المكون من، ويليان وكالوم هودسون-أودوي وألفارو موراتا.



وفي بداية المباراة، وجد لاعب فيدي، بوبان نيكولوف، المساحة الكافية للتسديد من الناحية اليسرى، لكنه أطاح بالكرة بعيدا.



ورفع ويليان كرة من ركلة ركنية على رأس موراتا، الذي سددها ضعيفة في مكان وقوف الحارس، آدم كوفاسيتش، بالدقيقة التاسعة.



وواصل الفريق الضيف سيطرته الكاملة، حيث وصل عدد تمريراته الناجحة إلى 102، مقابل 34 لمنافسه، في ربع الساعة الأول من اللقاء.







وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 30، عبر ركلة حرة مبهرة من ويليان، على يسار الحارس كوفاسيتش، لكن الرد جاء سريعا بعد دقيقتين فقط، عندما أراد أمباديو إبعاد الكرة، من أمام مرماه، بيد أنه تابعها برأسه في الشباك بدلا من ذلك.



وقام كاباييرو بتدخل رائع في الدقيقة 42، عندما تصدى لتسديدة نيجو.



واضطر مدرب تشيلسي لإشراك المهاجم الفرنسي، أوليفييه جيرو، بدلا من موراتا، الذي تعرض لإصابة.



ورغم استمرار سيطرتهم، تلقى البلوز هدفًا ثانيًا في الدقيقة 56، عن طريق نيجو الذي تابع تمريرة مميزة، في شباك كاباييرو، وقبل ذلك، خرج ويليان من الملعب، ليدخل بدلا منه بيدرو رودريجيز.



وأضاع جيرو فرصة للتسجيل في منتصف الشوط الثاني، بعدما قابل عرضية بيسراه مباشرة فوق المرمى.



لكنه عوض في الدقيقة 75، عندما تكفل بتنفيذ ركلة حرة، استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى فيدي.



وبعد الهدف، حاول صاحب الأرض مبادلة خصمه الهجمات، حيث أجرى مدربه 3 تبديلات سريعة.



لكن الفريق الإنجليزي، نجح في الحد من خطورة منافسه المجري، من خلال الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، فلم يشهد ربع الساعة الأخير فرصا للتسجيل، لتنتهي المباراة (2-2).

*موقع كورة

