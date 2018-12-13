رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم الخميس 13-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الزمالك اليوم الخميس 13-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس العديد من الأحداث الساخنةوالتي كان من أبرز نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي لملعب بتروسبورت بدلًا من برج العرب بالإسكندرية وغيرها من الأحداث.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم الخميس على النحو التالي:

*الزمالك يقدم استجوابا لرئيس الوزراء بسبب أزمة ملعب مباراة القطن

رح رئيس نادي الزمالك أن بيع تذاكر مباراة الأبيض أمام القطن التشادي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، سيكون غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وأكد على وجود تخبط في مسألة ملعب المباراة، حيث كان من المقرر أن يلعب اللقاء على ملعب بترو سبورت، ثم طلب الأمن اللعب في برج العرب ثم الآن عاد إلى بترو سبورت.

وتابع رئيس الزمالك :" هناك تخبط لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأنا بصفتي عصو في البرلمان المصري سأقدم استجواب لرئيس الوزراء عن ما حدث خلال الأيام الماضية بخصوص ملعب مباراة الزمالك".

ووجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك قائلا : التذاكر ستباع غدا ومهما كان ملعب المباراة كل مشجع يحمل تذكرة سيدخل بها المدرجات.

*جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قائمة فريقه التي ستواجه القطن التشادي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة الفريق الأبيض على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو.

ويغيب كل من محمود حمدي الونش وأيمن حفني للإصابة وأحمد مدبولي وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية.

*عاجل.. نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي لملعب "بتروسبورت"

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل نهائي إقامة مباراة القطن التشادي المقرر لها يوم السبت القادم في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية على ستاد بتروسبورت بدلًا من برج العرب بعد ساعات من الشد والجذب والحيرة حول مكان إقامة اللقاء، وكان مقرر في البداية خوضه على ستاد بتروسبورت وبحضور الجماهير قبل أن ترفض الجهات الأمنية وتقرر نقله إلى برج العرب لزيادة التأمين هناك بشكل أكبر رغم أن الأبيض كان قد أنهى كل الترتيبات لخوض اللقاء في بتروسبورت وبالفعل بدأوا في تغيير برنامج الإعداد والاستعداد للسفر إلى برج العرب قبل أن يتم قلب الطاولة.

الفريق التشادي رفض خوض اللقاء في برج العرب وتمسك بإقامته في بتروسبورت بداعي أن المهلة المحددة لنقل اللقاء من جانب الكاف انتهت والمسموح فيها بتغيير الملعب والزمالك قام بعدها بتغيير مكان إقامة اللقاء، وزادت الأمور صعوبة اليوم بعدما رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم خوض اللقاء في برج العرب وهو ما وضع الزمالك في مأزق شديد.