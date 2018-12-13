رياضة | الجبلاية تستقر على رفع رواتب الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تستقر على رفع رواتب الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على رفع قيمة رواتب حكام الدوري المصري الممتاز بداية من الدور الثاني للبطولة.

وجاء قرار الجبلاية، بعد الاتفاق بين عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وهاني أبوريدة، على رفع البدلات من أجل تطوير وتحسين أداء قضاة الملاعب خلال المباريات.

ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الجبلاية، فى أقرب اجتماع من أجل تفعيله بشكل رسمي، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان يحصل حكم الساحة بعد التعديلات الجديدة، على مبلغ 5 آلاف جنيه بدلًا من 3000 جنيهًا، على أن يحصل كلًا من الحكام المساعدين على مبلغ 3 آلاف و500 جنيه، بدلًا من 2000جنيه، و500 جنيه للحكم الرابع بدلًا من 200 جنيهًا، على أن يتم منح الحكمين الخامس والسادس مبلغ 2000 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيهًا، بالمباراة الواحدة.

كما تقرر زيادة بدلات الحكام فى القسمين الثانى والثالث بالتبعية مقارنةً بحكام الدورى الممتاز على أن يتم صرف البدلات من خزينة الجبلاية.

وشهد التحكيم خلال الفترة الماضية انتقادًا لاذعًا من جانب الأندية والجماهير بسبب هبوط مستوى الأداء منذ بداية الموسم الجاري.