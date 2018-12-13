رياضة | أخبار ريال مدريد - رونالدو يجتمع برئيس الملكي لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد - رونالدو يجتمع برئيس الملكي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يرغب في عقد جلسة مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأفادت صحيفة كونفيدنشال الإسبانية اليوم بأن رونالدو مستعد لمقابلة بيريز لتوضيح سبب رحيله عن ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو يرغب في إتمام رحيله عن ريال مدريد بشكل جيد وإنهاء هذا الوضع، حيث أنه لم يودع الجماهير بشكل يليق بالطرفين.

يُذكر أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو وبعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف مقابل 30 مليون يورو.