رياضة | بمشاركة وردة.. باوك يسقط أمام بوريسوف ويودع الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة وردة.. باوك يسقط أمام بوريسوف ويودع الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لحق باتي بوريسوف البيلاروسي، اليوم الخميس، بركب المتأهلين لدور الـ32، في الدوري الأوروبي، بفوزه (1-3) على مضيفه باوك اليوناني، في ختام دور المجموعات.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل في الدقيقة 18، عن طريق ماكسيم سكافيشي، وأضاف نيكولاي سيجنيفتيش هدفين آخرين، في الدقيقتين 41 و45.

وقلص أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني، عبر ألكسندر بروجوفيتش، في الدقيقة 59.

وبذلك، رفع باتي رصيده إلى تسع نقاط، في المركز الثاني خلف تشليسي، الذي تعادل خارج أرضه أمام فيدي المجري (2-2).

وشهدت المباراة مشاركة المصري عمرو وردة في اللقاء، منذ الدقيقة 46 من زمن تلك المواجهة.