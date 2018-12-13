رياضة | فرانكفورت ولاتسيو يتأهلان سويا لدور الـ32 بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانكفورت ولاتسيو يتأهلان سويا لدور الـ32 بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني آخر جولات دور المجموعات بالمجموعة الثامنة بالفوز على مضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2-1 محققا العلامة الكاملة في جميع مبارياته.

وعلى ملعب (الأولمبيكو) افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق اللاعب خواكين كوريا (الدقيقة 56)، قبل أن يحرز للضيوف كل من البوسني ميات جاتشينوفيتش (الدقيقة 65) والمهاجم الفرنسي سيباستيان هولر (الدقيقة 71).

وضمن منافسات الجولة، حقق أبولون ليماسول القبرصي فوزًا على مضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة 3-1.

وعلى ملعب (فيلودروم)، سجل للضيوف كل من المهاجم البوسني انتون ماجليكا هدفين (الدقيقة 8) من ركلة جزاء و(الدقيقة 30) والقبرصي ماريوس ستيليانو (الدقيقة 56)، وأحرز لأصحاب الأرض اللاعب فلوران توفان (الدقيقة 11).

يذكر أن فريق مارسيليا كان يلعب منقوصا بلاعبين بعد طرد مدافعه أبوبكر كامارا أولا (الدقيقة 8)، ثم اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (الدقيقة 90+3) بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتائج، يأتي آينتراخت في الصدارة (18 نقطة) ويليه لاتسيو (9 نقاط) ثم أبولون (7 نقاط)، وأخيرا مارسيليا (نقطة وحيدة).