رياضة | عاجل.. الأهلي ينتصر- تفاصيل تعاقد المارد الأحمر مع خليفة فلافيو

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حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع جيرالدو دا كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي لمدة ٤ مواسم ونصف.

وسافر المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي إلى أنجولا اليوم لإتمام التعاقد مع اللاعب الأنجولي.

وستتكلف صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مقابلا ماديا يقدر بمليون دولار.

وظهو جيرالدو الذي يلعب في مركز الجناح بمستوى مميز مع أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث قاد فريقه للدور نصف النهائي من البطولة.

وسيكون جيرالدو الصفقة الثالثة التي يتعاقد معها الأهلي لدعم الفريق الأحمر في يناير بعد محمد محمود لاعب وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر المقاصة.