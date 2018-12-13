رياضة | من هو الأنجولي جيرالدو دا كوستا صفقة الأهلي الجديدة؟ (حقائق وأرقام)

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نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع المهاجم الأنجولي "جيرالدو دا كوستا" لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، وذلك تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر.

ووقع جيرالدو دا كوستا مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء بشكل رسمي بعد وصول المفاوضات بين الناديين إلى مراحل متقدمة.

من هو "جيرالدو دا كوستا؟ وما هي أبرز أرقامه؟

- جيرالدو دا كوستا من مواليد 23 نوفمبر لعام 1991 (27 عامًا) بمدينة "لواندا" في أنجولا، يبلغ طوله (1.70 سم)، ويجيد اللعب في عدة مراكز (صانع ألعاب – جناح أيمن – جناح أيسر) ويجيد اللعب بالقدم اليسري.

- بدأ "جيرالدو" مشواره مع كرة القدم عام 2009 في نادي "نوربيرتو دي كاسترو" الأنجولي، واكتشفه دجالما سانتوس اللاعب الأنجولي الشهير وتبني موهبته بشكل كامل، ونجح من خلال علاقاته أن يمنحه فرصة اللعب في البرازيل وقضي هناك 6 سنوات أثقل فيها موهبته بشكل كبير.

- انتقل "جيرالدو" لصفوف فريق كوريتيبا البرازيلي في يوليو 2009 ، بعد أن شاهده المدرب الكبير رينيه سيمويس مدرب فريق كوريتيبا في إحدي المباريات الودية، وانضم لفريق الشباب بنادي كوريتيبا.

- تم تصعيد "جيرالدو" إلى الفريق الأول في نادي كوريتيبا عام 2010 ، حيث لعب أول مباراة له في دوري الدرجة الثانية (سيري B) في 8 مايو 2010 ، عندما تغلب فريقه علي فريق ناتيكو بنتيجة 3-1، وسجل أول أهدافه مع الفريق في 20 نوفمبر من نفس العام ، في شباك فريق إيكاسا.

- شارك "جيرالدو" مع كورتيبا" في دوري الدرجة الأولي (سيري A) ولعب أول مباراة له في 22 مايو 2011 ، عندما شارك كبديل في مباراة أمام أتليتيكو جويانيانس، وخسر فريقه بهدف دون رد.

- تم إعارة جيرالدو إلى نادي بارانا في 4 يوليو 2012، وبعد إنتهاء إعارته عاد لفريق كوريتيبا مرة أخري ولعب ضمن صفوفه لمدة عامين قبل أن يرحل عنه في عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

- تنقل بعدها "جيرالدو" بين عدة أندية برازيلية أبرزها، ريد بول وأتليتكو جوياس.

- في عام 2015 عاد إلي بلاده أنجولا وإنضم لصفوف فريق أول أغسطس الأنجولي وحقق معه 3 ألقاب لبطولة الدوري الأنجولي، ولفت إليه الأنظار بفضل موهبته الكبيرة وقدراته الفنية والبدنية العالية.

- وسجل "جيرالدو" 4 أهداف وصنع هدفين في 10 مباريات لعبها مع أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، وساهم في بلوغ فريقه الدور نصف النهائي، قبل أن يودع البطولة علي يد الترجي التونسي.

- وشارك "جيرالدو" مع أول اغسطس في مباراة الدور التمهيدي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولا يحق له المشاركة مع الأهلي في البطولة القارية، حال إتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

- شارك "جيرالدو" في 17 مباراة دولية مع منتخب أنجولا وسجل هدف وحيد في شباك منتخب موريشيوس في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2019، ولعب 3 مباريات في بطولة الأمم الإفريقية 2013 ضد المغرب وجنوب إفريقيا والرأس الأخضر.