بالفيديو.. حسين السيد يُشارك في فوز الاتفاق على "وحدة عواد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره الوحدة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة حسين السيد، لاعب الأهلي المُعار لصفوف الاتفاق أساسيًا وكذلك محمد عواد المُعار لصفوف الوحدة من نادي الإسماعيلي.

وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 18 في المركز السابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 24 في المركز الخامس.