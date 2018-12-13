عامر حسين لمصراوي: الدوري لن يتأثر بكأس الأمم.. وقد تقام مباريات البطولتين معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إن مسابقة الدوري لن تتأثر باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل.

وتقدم اتحاد الكرة اليوم الخميس بطلب استضافة البطولة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد قرار الكاف بسحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزيتها.

وقال حسين في تصريحات لمراسل يلا كورة "الدوري كما هو، ليس هناك أي ضرر، مثلما كنا سنوقف المسابقة في حال سفر المنتخب للكاميرون، سنفعل في حال استضافة البطولة".

وتابع "سيتم غلق بعض الملاعب للراحة في أواخر شهر أبريل، وستستمر المسابقة".

وأشار إلى أن البطولتين قد تقامان معا، قائلا: "بعض المحافظات الذي ستصتضيف مباريات دور المجموعات في بداية المسابقة فقط، قد تستأنف مسابقة الدوري فيها بالنسبة للأندية التي لا تمتلك لاعبين في المنتخب".