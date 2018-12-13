الجيش يوقف زحف المقاصة ويتقدم للمركز السابع في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أوقف فريق طلائع الجيش زحف مصر للمقاصة نحو قمة جدول ترتيب الدوري المصري وألحق به الهزيمة (1-0) ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجيش سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب أحمد سامي، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

الأهلي تراجع للمركز الثامن بعد فوز الجيش، ليصبح في حاجة لخوض بعض المؤجلات المتبقية لتحسين وضعه مرة أخرى في جدول الترتيب ودخول المربع الذهبي، تمهيداً لمداهمة القمة.

المقاصة كان سيرتقي للمركز الثاني بنفس رصيد بيراميدز (29 نقطة) في حالة فوزه على الجيش، لكنه خسر ليظل في المركز الثالث برصيد 26 نقطة جمعها من 16 مباراة.