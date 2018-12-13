النني أساسيًا مع أرسنال أمام كاراباخ بالدوري الأوروبي

كتب- أمير فرج:

أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني عن التشكيل الذي سيواجه به كاراباخ الأذربيدجاني ببطولة

الدوري الأوروبي، والتي تقام بعد قليل.

وتواجد الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية

على التوالي، في مباريات الدوري الأوروبي، ومن جديد يعود الألماني مسعود أوزيل.

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: يانكسون، كوسيلني، سوكراتيس، ميتلاند

الوسط: النني، ويلوك، ساكا، اوزيل

الهجوم: لاكازيت، نيكيتا