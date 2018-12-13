النني أساسيًا مع أرسنال أمام كاراباخ بالدوري الأوروبي

النني لاعب أرسنالكتب- أمير فرج:
أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني عن التشكيل الذي سيواجه به كاراباخ الأذربيدجاني ببطولةالدوري الأوروبي، والتي تقام بعد قليل.
وتواجد الدولي المصري محمد النني في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية
وضم تشكيل أرسنال كلا من:
حراسة المرمى: مارتينيز
الدفاع: يانكسون، كوسيلني، سوكراتيس، ميتلاند
الوسط: النني، ويلوك، ساكا، اوزيل
الهجوم: لاكازيت، نيكيتا
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