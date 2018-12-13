طلائع الجيش يوقف طموح المقاصة بهدف ويصعد للمركز السابع

طلائع الجيش والمقاصة

كتب- صبري حافظ:

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مهما على مصر المقاصة بهدف نظيف باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

أحرز الهدف الوحيد أحمد سامي في الدقيقة 48.

جاء اللقاء دون المستوى في الشوط الأول وزادت رتمه في الثاني خاصة من المقاصة الذي هاجم بقوة من جانب عمر بسام وفوافي وصلاح ريكو ومحمود وحيد

قبل خروجه.

واستبسل حارس الطلائع محمد بسام ومن أمامه خط دفاعه في الذود عن مرماهم.

بهذه النتيجة يرفع الطلائع رصيده إلى 21 نقطة ويصعد إلى المركز السابع بينما تجمد رصيد المقاصة عند 26 نقطة في المركز الثالث.