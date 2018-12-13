الملاكمة تشارك في أولمبياد طوكيو 2020

كتب- عادل يوسف: أعلن الدكتور عبد العزيزغنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن مفاجأة من العيار الثقيل بأن الملاكمة لن يتم إلغاؤها فى الدورة الأولمبية المقبلة فى طوكيو 2020 على خلاف ما أعلنتة لجنة الحكومة بالجنة الأولمبية الدولية. على خلاف ما أعلنتة لجنة الحكومة بالجنة الأولمبية الدولية. وصرح أن اللجنة الأولمبية الدولية تدرس إلغاء القرار وإعادة إدراج الملاكمة فى أولمبياد طوكيو 2020 وذلك بعدالاعتراضات الدولية من جانب205 دولة بالإضافة إلى عدد كبير من الملاكمين الأولمبيين والدوليين فى مختلف دول العالم مطالبين توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية بالتراجع عن القرار.

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