تعرف على التشكيل المثالي لمستشفى الأهلي

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يعاني النادي الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبي الفريق بسبب الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها في لفترة الأخيرة، والتي أدت للنقص العددي بشكل واضح وإشراك بعض اللاعبين في غير مراكزهم لحل تلك الأزمة.
وشهد الأهلي أمر غير معتاد في كرة القدم بغياب لاعبين في كل المراكز، بشكل يمكن معه بناء تشكيل للفريق من المصابين.
و تستعرض الوفد التشكيل الأمثل للنادي الأهلي من المصابين وجاءكالتالي:
في حراسة المرمى يغيب محمد الشناوي لإصابته في العضلة الضامة.
الدفاع يغيب كل من قلبي الدفاع سعد سمير ورامي ربيعة بالإضافة إلى أحمد فتحي وعلي معلول.
خط الوسط يغيب فيه حسام عاشور وعمرو السولية، وجونيور أجاي وميدو جابر.
خط الهجوم يغيب المغربي وليد أزارو وصلاح محسن.
ولم يقتصر الأمر على ذلك التشكيل من المصابين، بل إن
إلى جانب اللاعبين الذين تعافوا من إصاباتهم بالفعل، وبذلك يصبح فريق الأهلي بالكامل تعرض لإصابات مختلفة، وهو أحد الأمور التي أثارت حفيظة جماهير الفريق تجاه الجهاز الطبي.
ويشعر جماهير الاهلي بالقلق مع عودة الفريق لمنافسات الدوري الممتاز، والرغبة في تعويض فقدان لقبي دوري أبطال افريقيا والبطولة العربية.
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