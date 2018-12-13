قرعة كأس ملك إسبانيا.. حامل اللقب يواجه ليفانتي وريال مدريد في مباراة ثأرية

كتب - عادل أبو الفضل:

أجريت مساء اليوم الخميس قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت مواجهة ثأرية لفريق ريال مدريد أمام ليجانيس، ومواجهة بين برشلونة وليفانتي.

وأسفرت القرعة عن مباراة بين برشلونة حامل لقب البطولة في الثلاثة مواسم الأخيرة، مع فريق ليفانتي، الذي أذاق الفريق الكتالوني هزيمته الوحيدة الموسم الماضي في الدوري الاسباني.

فيما يواجه ريال مدريد فريق ليجانيس، وهي مواجهة مكررة من الموسم الماضي تحمل صبغة ثأرية.

حيث سيرغب ريال مدريد من الثأر من خروجه على يد ليجانيس من ربع نهائي الكأس بالموسم الماضي، بعد أن تلقى الهزيمة على ملعبه بهدفين لهدف في لقاء العودة، وكان لقاء

الذهاب انتهى بفوز الملكي بهدف وحيد، ليودع البطولة.

بينما يواجه إشبيلية وصيف البطل في الموسم الماضي، نظيره أتليتك بلباو.

وجاءت باقي مواجهات دور الـ 16 كالتالي:

جيرونا - أتليتكو مدريد

بلد الوليد - خيتافي

ريال بيتيس - ريال سوسيداد

فالنسيا - سبورتنج خيخون

فياريال – إسبانيول

ومن المنتظر أن تقام مباريات الذهاب لدور الـ 16 في التاسع من يناير المقبل، على أن تقام لقاءات الإياب يوم 16 من نفس الشهر.