مواجهات ثأرية لريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهات ثأرية لقطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.



وأوقعت القرعة، ريال مدريد ضد ليجانيس، حيث أطاح الأخير بالميرنجي من ربع نهائي البطولة الموسم الماضي.



بينما اصطدم برشلونة بنظيره ليفانتي، والتي ستكون مواجهة ثأرية للبلوجرانا، حيث ألحق ليفانتي بالبلوجرانا الموسم الماضي الهزيمة الوحيدة له في الليجا بنتيجة (4-5)، وأنهى سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى 43 مباراة على التوالي.



وأشارت صحيفة "ماركا"، أن مباريات الذهاب لدور الـ 16، ستقام في 9 يناير/كانون ثان المقبل، على أن تقام مباريات العودة، يوم 16 من نفس الشهر.



كما حدد الاتحاد الإسباني، يومي 23 و30 يناير/كانون ثان المقبل، لإقامة مباريات دور الثمانية، بينما ستلعب مباريات نصف النهائي، يومي 6 و27 فبراير/شباط المقبل، على أن يقام النهائي في 25 مايو/آيار المقبل.



وجاءت بقية نتائج القرعة كالتالي:



خيتافي – بلد الوليد



ريال بيتيس – ريال سوسييداد



إشبيلية – أتلتيك بيلباو



فالنسيا – سبورتينج خيخون



جيرونا – أتلتيكو مدريد



فياريال – إسبانيول

المصدر: موقع كورة