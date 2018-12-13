رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم أقوي صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم أقوي صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسوؤلو النادي الأهلي صفقة جديدة تمهيداً للاعلان عنها خلال ساعات قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ونجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع جيرالدو كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

ووقع جيرالدو كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي للنادي الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء بشكل رسمي بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وكان وفد من الأهلي سافر برئاسة عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر إلى أنجولا من من أجل التفاوض مع اللاعب وناديه لحسم الصفقة في يناير المقبل.

وحدد نادي أول أغسطس الأنجولي مبلغ 800 ألف دولار من أجل الاستغناء عن كوستا للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة وموافقة لاعب وسط الفريق الأنجولي على ارتداء الفانلة الحمراء.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم مركز خط وسط الفريق بلاعب إفريقي سوبر بجوار حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد في الميركاتو الشتوي ، خاصة مع قرب رحيل أكرم توفيق عن الفريق الأحمر بعد خروجه من القائمة الإفريقية.