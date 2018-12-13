كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف : التوفيق لم يحالف المقاصة أمام الجيش .. و راحة يومين للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، منح لاعبي الفريق راحة سلبية يومي الجمعة والسبت ، بعد خوض مباراة طلائع الجيش بالجولة ال 17 لمسابقة الدوري العام ، وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد ، وتجمد رصيد الفريق عند 26 نقطة بالمركز الثالث لمسابقة الدوري .
من جانبه ، أبدى طلعت يوسف حزنه من خسارة 3 نقاط مهمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري العام ، للاستمرار في المربع الذهبي للبطولة .
وأشار يوسف ، أن التوفيق لم يحالف فريقه خلال المباراة ، واللاعبين كانوا قادرين على العودة لإحداث اللقاء ، والخروج على الاقل بنقطة التعادل .
وأكد طلعت يوسف ، بانه سوف يستغل الايام المقبلة ، قبل المواجهة المقبلة للفريق أمام سموحة ، لتصحيح الأخطاء وعلاج السلبيات للعودة مجددا الى الانتصارات .
وكشف وليد هويدي مدير الكرة لفريق المقاصة ، أن الفريق سيعود للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل ، استعدادا لمواجهة فريق سموحة بالجولة ال 18 للدوري العام والمقرر لها السبت 22 ديسمبر الجارى على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
وأوضح وليد هويدى ، أن الخسارة من فريق الجيش لم تكن متوقعة على الاطلاق ، والجهاز الفني سيعمل جاهدا لتجاوز تلك الكبوة والعودة للانتصارات خلال المباريات المقبلة بالدورى .
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | طلعت يوسف : التوفيق لم يحالف المقاصة أمام الجيش .. و راحة يومين للفريق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .