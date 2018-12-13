رياضة | طلعت يوسف : التوفيق لم يحالف المقاصة أمام الجيش .. و راحة يومين للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف : التوفيق لم يحالف المقاصة أمام الجيش .. و راحة يومين للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، منح لاعبي الفريق راحة سلبية يومي الجمعة والسبت ، بعد خوض مباراة طلائع الجيش بالجولة ال 17 لمسابقة الدوري العام ، وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد ، وتجمد رصيد الفريق عند 26 نقطة بالمركز الثالث لمسابقة الدوري .

من جانبه ، أبدى طلعت يوسف حزنه من خسارة 3 نقاط مهمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري العام ، للاستمرار في المربع الذهبي للبطولة .

وأشار يوسف ، أن التوفيق لم يحالف فريقه خلال المباراة ، واللاعبين كانوا قادرين على العودة لإحداث اللقاء ، والخروج على الاقل بنقطة التعادل .

وأكد طلعت يوسف ، بانه سوف يستغل الايام المقبلة ، قبل المواجهة المقبلة للفريق أمام سموحة ، لتصحيح الأخطاء وعلاج السلبيات للعودة مجددا الى الانتصارات .

وكشف وليد هويدي مدير الكرة لفريق المقاصة ، أن الفريق سيعود للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل ، استعدادا لمواجهة فريق سموحة بالجولة ال 18 للدوري العام والمقرر لها السبت 22 ديسمبر الجارى على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وأوضح وليد هويدى ، أن الخسارة من فريق الجيش لم تكن متوقعة على الاطلاق ، والجهاز الفني سيعمل جاهدا لتجاوز تلك الكبوة والعودة للانتصارات خلال المباريات المقبلة بالدورى .