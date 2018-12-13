رياضة | أتلتيكو باراناينسي يحقق لقب كوبا سود أميريكانا لأول مرة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو باراناينسي يحقق لقب كوبا سود أميريكانا لأول مرة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بأول لقب دولي في تاريخه عندما أحرز مسابقة كأس سوداميريكانا بفوزه على ضيفه جونيور بارانكيا الكولومبي 4-3 بركلات الترجيح في إياب الدور النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب الخميس الماضي في بارانكيا، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق البرازيلي الذي نال أول لقب دولي منذ تأسيسه قبل 94 عاما.

وهو النهائي القاري الثاني لأتلتيكو باراناينسي في تاريخه بعد الأول عام 2005 في مسابقة كأس ليبرتاوريس التي تعادل دوري أبطال أوروبا، عندما خسر أمام مواطنه ساو باولو (1-1 ذهابا وصفر-4 إيابا).

وبتتويجه بلقب كوبا سوداميريكانا، ضمن أتلتيكو باراناينسي المشاركة في كأس ليبرتادوريس الموسم المقبل بالإضافة إلى خوض الكأس السوبر الأميركية الجنوبية ضد ريفر بلايت الأرجنتيني المتوج بلقب المسابقة القاري العريقة على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز الأحد في مدريد.