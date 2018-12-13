رياضة | سامباولي مديرا فنيا لفريق سانتوس البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامباولي مديرا فنيا لفريق سانتوس البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سانتوس البرازيلي الخميس أنه وقّع عقدا مع المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي للإشراف على فريقه اعتبارا من 2019.

وقال نادي ولاية ساو باولو عبر حسابه في تويتر "وقّع سانتوس وخورخي سامباولي اتفاقا مكتوبا. سيتم الانتهاء من التفاصيل الأخيرة خلال اجتماعات نهاية الأسبوع".

ولا يرتبط المدرب سامباولي (58 عاما) بأي عقد منذ رحيله عن المنتخب الأرجنتيني بعد الفشل في مونديال 2018 في روسيا والخروج من ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا باللقب العالمي بفوزها على كرواتيا 4-2 في النهائي.

وسيشغل المدرب سامباولي في سانتوس، النادي الذي تخرج من صفوفه الأسطورة بيليه والنجم نيمار، منصبا شغر برحيل كوكا الذي استقال بسبب مشاكل في القلب.

وأنهى سانتوس الذي لم يفصح عن مدة وقيمة العقد مع سامباولي، الدوري هذا الموسم في المركز العاشر بفارق 30 نقطة عن بالميراس البطل، ويلهث فريق "الأسماك" وراء لقب تاسع في البطولة وأول منذ 2004.