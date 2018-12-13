رياضة | كهرباء طلخا يتعاقد مع مهاجم النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهرباء طلخا يتعاقد مع مهاجم النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استطاع مجلس إداراة نادي كهرباء طلخا التعاقد مع مهاجم فريق النصر الدقهليه أكرم محسن العطار صاحب ال ٢٤ عاما لتدعيم صفوفه خلال منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث.
وكان اللاعب محط أنظار المسئولين بفريق كهرباء طلخا الذي يقوده فنيا عادل صديق، منذ بدايه الموسم حيث تم التعاقد مع اللاعب لمده عامين ونصف بداية من يناير المقبل.
ويعد محسن من المهاجمين المميزين بفريق النصر، مما دفع الجهاز الفني للكهرباء للحصول على توقيعه.
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