رياضة | كهرباء طلخا يتعاقد مع مهاجم النصر

استطاع مجلس إداراة نادي كهرباء طلخا التعاقد مع مهاجم فريق النصر الدقهليه أكرم محسن العطار صاحب ال ٢٤ عاما لتدعيم صفوفه خلال منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث.

وكان اللاعب محط أنظار المسئولين بفريق كهرباء طلخا الذي يقوده فنيا عادل صديق، منذ بدايه الموسم حيث تم التعاقد مع اللاعب لمده عامين ونصف بداية من يناير المقبل.

ويعد محسن من المهاجمين المميزين بفريق النصر، مما دفع الجهاز الفني للكهرباء للحصول على توقيعه.