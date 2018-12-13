كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إيهاب يحصد جائزة أفضل رباع عربي عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد البطل الأوليمبي محمد إيهاب، لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال جائزة أفضل رباع عربى "كبار" لعام 2018 للعام الثانى على التوالى. ونافس إيهاب أكثر 106 رباعين على مستوى الوطن العربى، ليتم اختياره بعد إنجازاته عن عام 2018. يذكر أن محمد إيهاب قد حقق 6 ميداليات ذهبية في بطولتي العرب و التضامن الإسلامي الدولية لرفع الأثقال في وزن 81 كجم ، كما حصد 3 ميداليات في بطولة العالم للأثقال بتركمنستان الشهر الماضي، بجانب إنجازه في دورة ألعاب البحر المتوسط تراجونا 2018 بحصد ذهبيتين .

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | محمد إيهاب يحصد جائزة أفضل رباع عربي عام 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .