رياضة | هيجواين يقود تشكيل ميلان أمام أوليمبياكوس

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أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان الإيطالي عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة أوليمبياكوس اليوناني، التي تنطلق بعد قليل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمي: بيبي رينا

الدفاع: كالابريا، أباتي، زاباتا، ريكاردو رودريجيز

الوسط: كاستيليخو، كيسييه، باكايوكو، هاكان كالهانجولو

الهجوم: باتريك كوتروني وجونزالو هيجواين.