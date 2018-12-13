رياضة | هيجواين يقود تشكيل ميلان أمام أوليمبياكوس

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أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان الإيطالي عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة أوليمبياكوس اليوناني، التي تنطلق بعد قليل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
حراسة المرمي: بيبي رينا
الدفاع: كالابريا، أباتي، زاباتا، ريكاردو رودريجيز
الوسط: كاستيليخو، كيسييه، باكايوكو، هاكان كالهانجولو
الهجوم: باتريك كوتروني وجونزالو هيجواين.
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