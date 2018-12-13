رياضة | محمد النني يقود تشكيل أرسنال أمام كارباج أجدام بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد النني يقود تشكيل أرسنال أمام كارباج أجدام بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزى، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة كارباج أجدام بطل أذربيجان في المباراة التي تنطلق بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة للدورى الأوروبى "يوروباليج".

و تواجد الدولي المصري محمد النني ضمن التشكيل الأساسي لفريق أرسنال في مباراته ضد كارباج أجدام الليلة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: سوكراتيس - جينكينسون - كوسيلنى - ميتلاند نيلس

خط الوسط: محمد الننى - ويلوك - ساكا - أوزيل

خط الهجوم: لاكازيت - نكيتاه