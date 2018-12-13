رياضة | مدرب الطلائع: حققنا فوزا هاما على فريق قوي هجوميا وفخور باللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الطلائع: حققنا فوزا هاما على فريق قوي هجوميا وفخور باللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على حسام مصر المقاصة بهدف نظيف.

وقال إيميل عقب المبااة :"حققنا فوزا هاما على فريق يمتلك لاعبين مميزين وتحديدا في الجانب الهجومي، ونجحنا في إيقاف خطورتهم"

وأضاف "أهنئ اللاعبين على ما قدموه طوال الـ90 دقيقة، وأنا فخور بهم فتحقيق الفوز في 5 مباريات في الدور الأول من الدوري أمر جيد للغاية".

وتابع "اللاعبون نفذوا جميع التعليمات التي منحناها لهم، وكان من الممكن أن نحقق الفوز بأكثر من هدف".

وواصل :"استفدنا دروسا كبيرة من الخسارة في المباراة السابقة أمام الأهلي، ونجحنا في تقديم مباراة جيدة اليوم أمام المقاصة حتى نجحنا في تحقيق الفوز".