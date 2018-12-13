رياضة | تدريبات تأهيلية لثنائي الإسماعيلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لثنائي الإسماعيلي قبل مواجهة القطن الكاميروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى طارق طه ومحمد مجدى ثنائى الإسماعيلى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق مساء اليوم ،وذلك استعدادا لملاقاة القطن الكاميرون مساء الأحد المقبل لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 لدورى أبطال افريقيا.

وقام اللاعبان بالجرى حول الملعب قبل أن يخوضا تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل معاناتهما من الإصابة.

وكان مجدى قد تعرض لشد بالعضلة الخلفية خلال مباراة الرجاء بكأس زايد ليتم استبداله فيما اصيب طارق طه ببعض الاجهاد.