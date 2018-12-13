رياضة | كوكا يغيب عن تشكيل أولمبياكوس أمام ميلان بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكا يغيب عن تشكيل أولمبياكوس أمام ميلان بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني لفريق أولمبياكوس اليوناني عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادًا لمواجهة ميلان الإيطالي التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "اليوربا ليج".

ويغيب الدولي المصري أحمد حسن كوكا عن فريقه أولمبياكوس في مباراته ضد ميلان بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل أولمبياكوس كالتالي:

حراسة المرمي: خوسيه سا

الدفاع: عمر العبدلاوي، جاجوك فوكوفيتش، بابي ابو سيسيه، ليوناردو كوتريس

الوسط: محمد كمارا، جويليرمي دوس سانتوس، جيانيس فيتفاتزيديس، كونستانتينوس فورتونيس، دانيال بودينسي

الهجوم: ميجيل أنخيل جيريرو.