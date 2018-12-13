رياضة | قبل مواجهة الإسماعيلي.. تعرف على تاريخ القطن الكاميرني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الإسماعيلي.. تعرف على تاريخ القطن الكاميرني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الإسماعيلى لملاقاة القطن الكاميرونى يوم الأحد المقبل ، فى ذهاب دور الــ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وعلى خلفية ذلك ، نستعرض لكم تاريخ الفريق الكاميرونى.. – تأسس نادى القطن عام 1986 ويتخذ من مدينة جاروا مقرا له. – القطن يعد أفضل نادى فى الكاميرون حاليا حيث سبق له التتويج ببطولة الدورى المحلى 15 مرة مواسم 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018 ،ونال لقب الوصيف مواسم 1994, 1996, 1999, 2000, 2002. -حصد لقب كأس الكاميرون فى خمس مناسبات مواسم .. 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014 وخسر اللقب مرة واحدة موسم 1999. -تأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة عام 2008 حيث تلقى خسارة أمام الأهلى ،وخسر أيضا نهائى كأس الكونفدرالية عام 2003. -أشرف على تدريبه العديد من المدربين المميزين أبرزهم الفرنسى سبستيان ديسابر موسم 2012-2013 والذى تولى تدريب الدراويش العام الماضى حيث قادهم للفوز ببطولة الدورى. -يقود الفريق حاليا المدرب الكاميرونى بيرتين ابويل وملعبه يدعى “رمدي أدجيا” الذى يسع إلى مايزيد عن 22 آلف مشجع.

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