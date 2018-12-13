رياضة | موعد وصول بعثة القطن لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد وصول بعثة القطن لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصل بعثة فريق القطن الكاميرونى فجر الجمعة ضمن برنامج الفريق التحضيرى ، لملاقاة الإسماعيلي الأحد القادم فى ذهاب دور الــ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الاستثنائية.
ومن المقرر أن يستقبل مسئولو الإسماعيلى البعثة ، سعيا لتذليل أية عقبات قد تواجهم خلال فترة اقامتهم بمصر.
ويتطلع الإسماعيلى بعد تخفيض سعر التذاكر وعدم اقتصارها على بطاقة مشجع لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف يسهم فى تسهيل مهمة الفريق قبل خوض مباراة الإياب بالكاميرون.
يذكر أن الإسماعيلى تأهل لهذا الدور بعد إقصاء بطل بوروندى فيما فاز القطن على بطل بوركينا فاسو.
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