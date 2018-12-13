رياضة | أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الخميس الموافق 13-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الخميس الموافق 13-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول تعاقد منتخب تونس مع جيريس، واستعدادات الفيحاء لمواجهة التعاون، إدارة الوحدة تعلن رحيل مديره الفني.

*آلان جيريس مديرا فنيا للمنتخب التونسي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينها للمدرب الفرنسي آلان جيريس خلفا للثنائي ماهر الكنزاري ومراد العقبي.

و تم إمضاء العقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع المدرب الجديد، الذي ارتبط مع الجامعة بعقد يمتد حتى عام 2020 على أن تكون قابلة للتجديد.

ويذكر بأنه سيتم تقديم آلان جيريس خلال ندوة صحفية، يوم غد الجمعة 14، إنطلاقا من الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا بمقر الجامعة.

*الفيحاء يبدأ استعداداته لمواجهة التعاون

دخل فريق الكرة بنادي الفيحاء في معسكره بمدينة بريدة استعدادا لمواجهة التعاون غدا على ملعب الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة عشرة ،من دورى كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين .

وكان الفريق أجرى مرانه اليوم على ملعب الشيخ عبد العزيز التويجري, وبدأ المران بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية.

وتخلف ثنائي الفيحاء عبدالله كنو، ونواف الصبحي مرافقة بعثة الفريق لمواصلة برنامجهم التأهيلي.

* إدارة الوحدة تعلن رحيل فابيو كاريلي

قررت إدارة نادي الوحدة السعودي أن تكون مباراة الاتفاق هي أخر مباراة للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي مع الفريق.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع تويتر: “تعلن إدارة نادي الوحدة برئاسة الكابتن حاتم خيمي رسمياً ان مباراة الاتفاق اليوم هي آخر مباراة للمدرب فابيو كاريلي وسيعلن لاحقاً عن المدرب البديل الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

وكان نادي كورينثيانز البرازيلي قد أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر عودة فابيو كاريلي وكتب الحساب الرسمي للنادي البرازيلي: “أهلا بعودتك كاريلي! المدرب عاد للإشراف على الفريق العظيم لموسم 2019”.

وخسر فريق الوحدة من الاتفاق بهدفين دون رد اليوم في الجولة الـ13 من الدوري السعودي، ويتواجد الوحدة في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

*جزائري على رادار اتحاد جدة

دخل نادي اتحاد جدة، في مفاوضات جادة لضم الحارس الجزائري، مصطفى زغبة حارس مرمى وفاق سطيف، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، فإن المفاوضات تقدمت بين الطرفين بشكل كبير خاصة بعد الحصول على موافقة رئيس وفاق سطيف حسن حمار، ليتبقى حسم الأمور المالية فقط.

ويقع اتحاد جدة، بالمركز الأخير بجدول الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط بعد مرور 12 جولة.

*سوريانو يوقع عقوده مع الهلال

يصل الإسباني جوناثان سوريانو مهاجم بكين الصيني السابق للرياض خلال أيام، لانهاء صفقته بشكل رسمي واتمام انتقاله لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووصى جيسوس، بضرورة التعاقد مع سوريانو المهاجم الذي يبلغ من العمر 33 عامًا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع بكين.

ويوقع اللاعب الإسباني مع الهلال، لمدة عامين بداية من يناير المقبل، حيث تبلغ القيمة السوقية له 4.5 مليون يورو.